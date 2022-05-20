Zакулисье войны

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала, что происходит в России с группой «Би-2», создателями которой являются наши земляки Лёва (Егор Бортник) и Шура (Александр Уман).

«Расскажу, какая сейчас ситуация у «Би-2». Если коротко: их прогибают, они не прогибаются. Группу конкретно шантажируют во всех городах: либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях (как это попытались провернуть в Омске, в результате чего концерт был отменен), либо никаких выступлений не будет. Лёва и Шура от такого компромисса отказываются. В итоге им сняли концерты в Казани, Уфе, Пензе», – рассказала Ксения Собчак.

К сообщению Собчак уже требуется дополнение. За два дня до концерта в Петербурге обладатели билетов на концерт «Би-2» получили сообщение: «Спектакль «Письма и песни» «Квартета И» и группы «Би-2» 18 мая 2022 года переносится. Дата переноса будет объявлена позже. Билеты действительны».

Белорусско-российские исполнители страдают из-за злополучного символа российско-украинской войны – символа «Z». Проблемы начались еще 28 апреля, когда в гастрольном туре Левы и Шуры произошла первая отмена. Их концерт в Омске должен был завершить тур по Сибири, в котором группа отыграла семь концертов в пяти городах. Однако за 15 минут до начала выступления к публике вышел местный чиновник – первый замминистра спорта Омской области Иван Колесник – и заявил, что концерта не будет. «Многие знают, что на «Красной звезде» (так называется концертный зал. – Прим.) размещен большой баннер, на котором нанесен флаг нашего государства и надпись «Zа президента!». Группу «Би-2» не устроил этот баннер, на его фоне выступать они отказались, завесили его черным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью. Ни с кем не согласовывая. Весь день у нас прошел в переговорах, но организаторы отказались идти навстречу. В итоге нам пришлось самостоятельно снимать эту черную ткань с баннера, после чего артисты выступать отказались», – пояснил чиновник.

После этого музыкантов включили в стоп-лист. Отмены концертов посыпались одна за другой.

***

ДОСЬЕ

«Би-2» – белорусская и российская рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники – Шура Би-2 (гитара, вокал) и Лёва Би-2 (основной вокал).

Основатели группы познакомились в 1985 году в минской детской театральной студии «Ронд» и решили совместно с другими сверстниками делать постановки в духе театра абсурда. После закрытия театра они решили попробовать себя на музыкальном поприще. Шура в то время учился в музыкальном училище и играл на контрабасе в оркестре, а Лёва сочинял тексты песен.

В 1989 году группа получила название «Би-2». Первое большое выступление прошло 10 ноября 1989 года в рамках Могилевского рок-фестиваля.

Также в 1989 году по инициативе «Би-2» был организован Бобруйский рок-клуб. В 1989–1990 годах «Би-2» объездили с концертами всю Беларусь, а также в домашних студиях Минска записали свой дебютный магнитоальбом «Изменники Родины». В тот же период была написана и песня «Варвара», ставшая в будущем одним из главных хитов группы.

В 1991 году Шура, а затем и Лёва переехали в Израиль, так как в Беларуси 1990-х годов у молодых музыкантов было мало перспектив. В Израиле Шуре и Лёве поначалу приходилось заниматься вещами, далекими от музыки: так, в первое время они работали охранниками на стройке, но вскоре у группы «Би-2» появились новые песни, и музыканты стали выступать на фестивалях и клубных площадках. В 1992 году «Би-2» заняли первое место на Иерусалимском рок-фестивале.

Первое крупное выступление «Би-2» в России состоялось 10 декабря 1999 года на самом первом фестивале «Нашествие». В 2000-м группа приняла участие в создании саундтрека к культовому фильму Алексея Балабанова «Брат-2», Лёва и Шура снялись в этом фильме в роли самих себя и стали знаменитыми. Песня «Полковнику никто не пишет», прозвучавшая в этом блокбастере, мгновенно стала хитом.

«Би-2» является обладателем многочисленных премий российского шоу-бизнеса: «Муз-ТВ», «Золотой граммофон», Российской национальной музыкальной премии и т.д. Однако, как только они отказались присягнуть букве «зю», для опалы этого оказалось достаточно.

Олег ШАВЛЮК.

***

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Арбенина не молчит

Не известно, как отреагируют российские цензоры на выступление еще одной нашей землячки – Дианы Арбениной (родилась в Воложине). Ее новая лирическая композиция «Не молчи» прозвучала как призыв к россиянам выступать против войны.

За несколько дней любительское видео с концерта артистки в Челябинске набрало почти миллион просмотров и более трех тысяч комментариев.

Эта песня – про «чужую войну», «озверевший бессмысленный бой» и про то, что «у нас никто не спросил».

Кроме этого, в строках композиции Арбенина упоминает пропаганду, отметив, что россиянам рассказывают «столько же правды, сколько и лжи», и спросила, «за что проклята эта страна» – Россия.

Композиция была овациями встречена на концерте, а лейтмотив комментариев в интернете: «Умничка! В ней мужества больше, чем во всех Киркоровых».

Примечательно, что Диана Арбенина еще до войны была включена в список невъездных в Украину артистов за концерты в Крыму. А ведь нынешняя война именно с Крыма и начиналась. Но тогда все в России дружно пели-плясали и праздновали…

Публикация из № 40 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»