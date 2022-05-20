В Ленинском районе столкнулись троллейбус и два автомобиля

Вчера в 17:45 39-летний водитель троллейбуса, двигаясь по ул. Ванеева, отвлёкся от управления и совершил столкновение со стоящим впереди автомобилем «Рено», сообщает ГАИ.

От удара «Рено» отбросило на находящийся впереди автомобиль «Форд». На момент происшествия за медицинской помощью никто не обращался, транспортные средства получили механические повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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