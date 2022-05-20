Вчера в 17:45 39-летний водитель троллейбуса, двигаясь по ул. Ванеева, отвлёкся от управления и совершил столкновение со стоящим впереди автомобилем «Рено», сообщает ГАИ.

В Ленинском районе столкнулись троллейбус и два автомобиляОт удара «Рено» отбросило на находящийся впереди автомобиль «Форд». На момент происшествия за медицинской помощью никто не обращался, транспортные средства получили механические повреждения.

В Ленинском районе столкнулись троллейбус и два автомобиляПо данному факту проводится проверка.

В Ленинском районе столкнулись троллейбус и два автомобиля

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