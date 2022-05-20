На 143-м километре автодороги M10 «Граница РФ-Гомель-Кобрин» столкнулись ехавшие во встречном направлении автомобили “Пежо” и “Газель”, сообщает МВД.

35-летняя женщина-водитель «Пежо», по предварительной информации, на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Газелью» под управлением 60-летнего водителя.

Двое пассажиров “Пежо” (девочка 3-х и мальчик 17-и лет) погибли на месте. Водитель легковушки и двое пассажиров (девочка 12-и и мужчина 34-х лет) доставлены в реанимацию.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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