Вес печени человека превышает вес такого важного органа, как сердце. Она регулирует липидный обмен, выделяет необходимую для пищеварения желчь. Печень — наш главный союзник в очищении организма от вредных веществ. Позволяя себе переизбытка в пище и алкоголе, мы не думаем о том, как трудно печени выводить все эти яды и очищать кровь своего хозяина от последствий его развеселой жизни.

Для того чтобы печень могла выполнять свои функции естественного фильтра и обезвреживать токсины, поступающие из пищи, через кожу и легкие, а также являющиеся результатом биохимических процессов внутри организма, о ней нужно заботиться.

Три простых правила для здоровья печени:

не злоупотребляйте алкоголем, а лучше вообще откажитесь от спиртного;

не употребляйте жареное, острое, пересоленное, а также фастфуд и продукты с высоким содержанием жира;

следите за тем, чтобы в продуктах по минимуму было нитратов, усилителей вкуса, красителей.

Какие продукты любит наша печень?

Рацион здорового питания, направленный на улучшение функции печени и восстановление ее клеток — гепатоцитов, должен быть достаточно разнообразным. В нем должны обязательно присутствовать:

— нежирное светлое мясо (курятина, индейка, телятина), нежирная рыба;

— крупы — овсяные, рисовые, грецкие;

— овощи и фрукты: морковь, свекла, огурцы, помидоры, яблоки, зелень;

— нежирный творог, молочные продукты;

— некрепкие мясные бульоны, молочные, вегетарианские супы, борщ;

— растительные масла.

Печень скажет вам спасибо, если вы возьмете за правило употреблять продукты, которые отличаются высоким содержанием пищевых волокон. Это морковь, цветная капуста, свекла, тыква, цельнозерновые культуры.

Не забывайте про питьевой режим — достаточное количество жидкости поможет печени справляться с ее миссией чистильщика. Но речь не о газированных напитках — их печень категорически не любит! Лучше, если это будет простая вода, соки, зеленый чай.

Можно побаловать печень минеральной водой «Нарзан», «Ессентуки». Благотворно на ее работе сказываются отвары мяты, ромашки, шиповника.

А вот серьезные лекарства для печени самому себе назначать не стоит — это может сделать только доктор. Обязательно посетите его, если чувствуете горечь во рту, боль или тяжесть в правом подреберье.

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