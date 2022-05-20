В течение последних месяцев было пресечено несколько попыток иранских спецслужб выманить за рубеж израильских бизнесменов и ученых и похитить их.

Как сообщает журналистка издания İsrael Hayom Лилах Шоваль, одной из целей иранцев был бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа и экс-министр обороны Израиля Моше Яалон.

Сотрудники иранской разведки контактировали с некоторыми израильскими бизнесменами и учеными, имевшими отношение к оборонным проектам, выдавая себя за ученых, журналистов, предпринимателей или филантропов. При этом использовались подлинные имена и фамилии лиц, которые не знали, что от их имени ведутся подобные “переговоры” с израильтянами.

По данным Шоваль, поняв, что его пытаются заманить в ловушку, Яалон поставил в известность cлужбу безопасности.

В настоящее время Яалон возглавляет базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах венчурный фонд Synaptech, большая часть капитала которого имеет израильское происхождение.

Фонд инвестирует в стартапы, специализирующиеся на вопросах безопасности, включая оборонные предприятия и фирмы, занимающиеся компьютерной и финансовой безопасностью.

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