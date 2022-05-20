Государственный тренер по биатлону Юрий Альберс рассказал о дороговизне инвентаря для занятий этим видом спорта.
«Мы хотим перевести детей до 14 лет на стрельбу из пневматической винтовки, – рассказал Юрий Альберс. – Если посмотреть, эти винтовки, в общем-то, почти один в один как винтовки малокалиберные, но пневматические.
Мы делаем это, потому что сейчас один выстрел обходится уже чуть ли не в 1 евро – это очень дорогое удовольствие. А с пневматическими будет раз в 50 дешевле. Там точно такая же перезарядка, обойма из пяти патронов, затвор такой же».
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