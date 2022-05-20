В стране принят закон о применении смертной казни за покушение на акт терроризма. Среди общественности он получил широкий резонанс.

«Народная Воля» обратилась к ряду заслуженных людей с вопросом:

На ваш взгляд, нужен такой закон Беларуси или нет?

Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»:

– Конечно, не нужен, потому что в Беларуси мы повсеместно сталкиваемся с проблемой правоприменительной практики.

Что подразумевает под собой «акт терроризма» или акт каких-то насильственных действий к лицу, которое находится при исполнении служебных обязанностей?

Дело в том, что все законы, которые у нас сейчас действуют, интерпретируются с точки зрения интересов нынешней власти. И это недопустимо! Сейчас любой новый закон, который разрабатывается и согласовывается с властью, в правоприменении искажается с целью дальнейшего запугивания граждан Беларуси.

Владимир НОВИК, депутат Верховного Совета 12-го созыва, экс-заместитель председателя правления «Беларусбанка»:

– Я не читал этот закон, поэтому не могу понять, что означает «покушение на акт терроризма». Надо знать четкую формулировку, потому что у нас понятия «коррупция» и «терроризм» очень растяжимые. Ими все пользуются, но нет четкого определения.

Например, у нас многие высокие чиновники получают участки в Дроздах. После этого пишут письмо с просьбой выдать кредит под 3 процента, и им выдают на 20 или 40 лет. Вопрос: это имеет какое-то отношение к коррупции или нет?

Мне кажется, что смертная казнь должна применяться в исключительных случаях, когда речь идет о покушении на жизнь человека. Но я точно не знаю, как юридически трактуется покушение на акт терроризма. Я не понимаю, что это вообще такое. Я все-таки против нового закона.

Васіль ЖУКОВІЧ, пісьменнік:

– Не патрэбны. Паводле новага закона чалавеку могуць прыпісаць тэрарызм, што называецца, на гладкай дарозе.

Напрыклад, нехта публічна выказаў сваю смелую думку, а яму прыпішуць страшную віну і выставяць абвінавачанні.

Мы ж бачым, што сёння многія сядзяць у турмах практычна нізашто. Гэта вельмі распаўсюджаная з’ява ў наш няпросты і нават драматычны час. Невінаваты чалавек можа стаць ахвярай. Таму новаму закону – не, не і яшчэ раз не!

Уладзімір ГАЛУБЦОЎ, пенсіянер, жыхар в.Бараўляны Мінскага раёна:

– Я не гатовы адказаць на ваша пытанне, бо яно вельмі сур’ёзнае. Закон трэба дасканала вывучыць, каб нешта каментаваць.

Василий ШЛЫНДИКОВ, экс-директор предприятия «Амкодор», депутат Верховного Совета 13-го созыва:

– О чем вы говорите! Конечно, не нужен! По этому закону можно будет практически любому человеку «пришить» расстрельную статью. И лично я не понимаю, как будут трактовать формулировку «покушение». Мы ведь говорим всего лишь о каких-то намерениях.

Сяргей ВАГАНАЎ, журналіст:

– Абсалютна не патрэбен, бо любы закон павінен адпавядаць жыццю. Што, у Беларусі апошнім часам развіўся тэрарызм? У нас што, куды ні плюнь – паўсюль тэрор? Таму я не разумею, чаму зараз ва ўлады такія «антытэрарыстычныя» памкненні.

Адным словам, я выступаю супраць такога закона. Лічу, што ён развязвае рукі для прыняцця вельмі жорсткіх і нічым не матываваных судовых рашэнняў. У Беларусі, наадварот, трэба ўсталяваць такую атмасферу, каб слова «тэрарызм» наогул было забыта. Яго не павінна быць у нашым жыцці.

Павел КОЗЛОВСКИЙ, экс-министр обороны Беларуси:

– Оценивать закон должны другие люди – в первую очередь юристы. Но сегодня, когда в стране, можно сказать, полувоенное время, возможно, такой закон и нужен.

Уладзімір ШАРПІЛА, прадпрымальнік, выдавец:

– Канешне, не патрэбны. Мне падаецца, што няма такіх прававых падстаў, якія б на сто працэнтаў пацвярджалі, што той ці іншы факт – гэта тэрарызм, а не што іншае. Бо такім чынам пад тэрарызм можна пры жаданні «падгрэбці» і кінуты вамі недакурак, ад якога штосьці загарэлася. Таму я – супраць.

Валерий ФАДЕЕВ, бывший судья Конституционного суда:

– Я думаю, что не нужен. Во-первых, не согласен, что всего только за покушение устанавливается смертная казнь. Во-вторых, я не вижу в Беларуси причин для терроризма.

Зінаіда БАНДАРЭНКА, народная артыстка Беларусі:

– Ні ў якім разе не патрэбны! Пасля 2020 года мы бачылі, як працуюць нашы сілавікі і судовая сістэма, калі выносіліся абсалютна неадэкватныя прысуды. Некаторым палітыкам давалі такія тэрміны, якія не прысуджалі нават забойцам. А тут, па новым законе, гаворка ж ідзе пра чалавечае жыццё!

Хаця, натуральна, я разумею, дзеля чаго быў прыняты гэты закон. Народ хочуць трымаць у пастаянным страху, каб людзі нават не паварушыліся. Хаця яны і так ужо жывуць у роспачы і хваляванні. Навошта ж беларусаў дабіваць?

Леонтий ЗДАНЕВИЧ, архитектор:

– Не нужен. У нас и так достаточно законов, которые предусматривают наказание за соответствующие преступления. Зачем принимать еще один специфический закон, который предусматривает высшую меру наказания?

Тем более нужно учитывать качество следствия в стране и тенденциозность к той или иной категории граждан. Я категорически против такого закона.

Леонид СИНИЦЫН, экс-глава Администрации президента Беларуси:

– Нужен такой закон. Террорист есть террорист, и с ним церемониться не надо. Я до сих пор помню, как в свое время был захват террористом детского сада, хотя тогда трагедия была предотвращена. С террористами не нужно разговаривать, с ними нужно поступать жестко.

Возможно, смертная казнь за покушение на акт терроризма – перебор, но, как мне кажется, это больше мера превентивного характера, чтобы люди понимали, что даже не стоит приближаться к теме терроризма. Думаю, на практике эта мера не найдет применения в нашей стране, но такой закон, как уже говорил, нужен.

Другое дело, что он должен был пройти широкое общественное обсуждение, чтобы не случились перегибы на правоприменительной практике. Общество должно было дать добро на принятие такого закона.

Генадзь ЛЫЧ, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук:

– Думаю, нікому не будзе цікава маё меркаванне наконт таго, ці патрэбны гэты закон, бо ён ужо прыняты. Адно магу сказаць: у нас чалавек нічога не каштуе. І ад простых людзей практычна нічога не залежыць. Захацелі ўлады прыняць закон – прынялі. Захочуць прыняць яшчэ больш жорсткі – таксама не праблема. Ніхто ў нас з вамі пытацца не будзе.

Апытанне праводзіў Сяргей ЗАБЛОЦКІ.

Публикация из № 40 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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