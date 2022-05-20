Александр Лукашенко заявил, что некоторые белорусы, уехавшие после протестов в 2020 году из Беларуси, хотят вернуться, но не знают как.

На встрече в пятницу с пионерским активом по случаю празднования 100-летия пионерского движения, Лукашенко напомнил, что после президентских выборов в 2020 году некоторые несогласные с объявленным результатами голосования граждане, особенно активно занятые в протестах, решили уехать из страны.

“Я же получаю информацию: многие из них очень хотят вернуться домой, а не знают как. Во-первых, стыдно, неудобно: сбежали, а теперь как вернуться? Пусть думают. Как бежали, так пусть и возвращаются”, – отметил Лукашенко. Его цитирует пресс-служба.

Действительно, большинство уехавших хотят вернуться. Но в свободную Беларусь, где нет репрессий и преследования за инакомыслие. Этот аспект Александр Лукашенко сознательно опускает. Ранее в январе в ходе послания народу и парламенту он заявил, что “беглая оппозиция” должна вернуться в Беларусь, где общественная комиссия во главе с генпрокурором Андреем Шведом и сотрудником телеканала СТВ Григорием Азаренком решит их судьбу. Понятно, что такой вариант уехавших не устраивает. Кстати, о работе подобной комиссии с тех пор ничего не слышно.

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