Сам миллиардер называет это обвинение “политически мотивированным” вбросом.

Компания SpaceX заплатила бывшей сотруднице $250 тыс. за молчание о якобы имевших место сексуальных домогательствах со стороны основателя компании Илона Маска, пишет Смартпресс со ссылкой на Business Insider.

Отмечается, что женщина работала бортпроводницей в корпоративном парке реактивных самолетов SpaceX, имела лицензию массажиста. По ее словам, в 2016 году во время перелета в Лондон Маск пригласил ее в частную каюту “для массажа всего тела”. Во время массажа, говорится в заявлении женщины, Маск “обнажил свои гениталии” и предложил купить ей лошадь в обмен на секс.

Бортпроводница пожаловалась на инцидент в отдел кадров SpaceX. В ноябре 2018 года ей выплатили $250 тыс. в обмен на обещание не подавать в суд. Соглашение также включало ряд положений о неразглашении.

Business Insider обратился к Маску за комментарием. “Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда это стало известно”, — ответил бизнесмен и назвал эту историю “политически мотивированным” вбросом.

Вице-президент SpaceX Кристофер Кардачи отказался комментировать информацию о выплате экс-сотруднице $250 тысяч.

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