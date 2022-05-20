Boeing Starliner отправился к Международной космической станции

NASA сообщило, что перспективный космический корабль компании Boeing в рамках тестового полета 20 мая 2022 года в 01:54 мск. стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. Если все пойдет по плану, то спустя 25 часов после старта Starliner должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Космический корабль доставит на станцию более 360 килограммов полезной нагрузки, пробудет на орбите неделю, а затем вернется на Землю, пишет Naked Science.

Интересно, что на борту корабля Starliner находится манекен Роузи, который уже летал на Starliner в ходе первого испытательного полета в 2019 году.

Полет Starliner планировался еще на август 2021 года, но из-за технических проблем за три часа до старта его отменили, тогда техники выявили проблемы в работе клапанов двигателей малой тяги корабля Starliner.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»