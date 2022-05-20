16 мая БКДП распространил сообщение следующего содержания: «В связи с массовыми арестами профсоюзных активистов, в том числе лидеров БКДП Александра Ярошука и Сергея Антусевича, и согласно решению Совета АП БКДП исполнять обязанности председателя Белорусского Конгресса независимых профсоюзов будет Максим Позняков».

Позняков от имени организации даже успел подписать заявление протеста против ареста коллег и заверил, что организация продолжит свою деятельность. Но 17 мая был задержан и он. Возле детского сада, куда отводил детей. Позже Максим позвонил родственникам, сообщил о том, что задержан по административному делу.

Максим Позняков до 2019 года был заместителем руководителя первичной организации Белорусского Независимого профсоюза на ОАО «Нафтан». После чего возглавил Белорусский независимый профсоюз – один из старейших независимых профсоюзов в стране, который входит в состав Белорусского Конгресса демократических профсоюзов. Соратникам известно, что Позняков отказался от адвоката. Об этом рассказал «Народной Воле» пресс-секретарь профсоюза Роман Ярошенко. С чем связано откладывание судебного разбирательства, в БНП не знают. В итоге Познякова осудили на 15 суток. Вроде бы, за флаг Украины на аватарке в соцсетях.

Тем временем ранее арестованные лидеры и активисты независимых профсоюзов уже месяц за решеткой. По неофициальным сведениям, представителей БКДП обвиняют по статье 342 Уголовного Кодекса – «Организация массовых беспорядков либо активное участие в них». Однако официально арест профсоюзных лидеров правоохранительные органы пока не комментировали.

Публикация из № 40 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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