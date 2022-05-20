По информации российских СМИ, белорусский защитник Кирилл Готовец будет получать в московском «Динамо» 25 миллионов российских рублей (около 400 тысяч долларов) за сезон.

Напомним: Готовец подписал контракт с московским клубом на два сезона.

30-летний защитник играл в КХЛ за минское «Динамо» и «Авангард», проведя 248 игр, в которых набрал 31 (6+25) очко. С «Авангардом» Кирилл Готовец завоевал в 2021 году Кубок Гагарина. В прошлом сезоне за «Авангард» белорус провел 47 игр, не забив ни одной шайбы.

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