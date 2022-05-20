«Беларусбанк» с 12:00 пятницы 20 мая отменил запреты и ограничения на операции с картами банков-нерезидентов.

Как сообщила пресс-служба финансового учреждения, снова разрешены операции входящих переводов из-за рубежа в белорусских рублях на карточки платежных систем Visa, Mastercard, эмитированные «Беларусбанком».

Также отменен запрет и ограничение на снятие наличных с карт Visa и Mastercard, выпущенных банками-нерезидентами.

«Ограничение, установленное банком по снятию наличных денежных средств в банкоматах банка с использованием карточек UnionPay International, эмитированных банками-нерезидентами, в размере 200 белорусских рублей в неделю на одну карту, продолжает действовать», — сообщает «Беларусбанк».

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