Несмотря на масштабную профилактическую работу и широкое освещение этой темы в средствах массовой информации, в Минске продолжают регистрировать факты телефонного мошенничества в отношении пожилых граждан, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в управлении Следственного комитета по г. Минску.

Утром на городской телефон пожилой горожанки позвонила женщина — она была в истерике, называла старушку «мамой». У 83-летней пенсионерки, которая ввиду преклонного возраста не очень хорошо слышит, не возникло сомнений, что она разговаривает со своей дочерью. Та рассказала ей, что попала под машину и сильно травмировалась.

После на мобильный телефон разволновавшейся минчанки позвонил мужчина, представившийся следователем и обратившийся к ней по имени-отчеству. Он сообщил, что в ДТП виновата ее дочь и ей грозит до 5 лет заключения, так как несовершеннолетняя, которая также пострадала в этой аварии, находится в тяжелом состоянии. Родители девочки намерены писать заявление в милицию, но согласны и на компенсацию в 48 000 рублей. Также «следователь» сказал, что сын бабушки — его близкий друг и уже внес за сестру 5 000 рублей.

Злоумышленники постоянно занимали два телефона старушки — городской и мобильный, чтобы та не могла перепроверить информацию. Ее попросили приготовить постельное белье и деньги, за которыми должен был заехать водитель. Доверчивая минчанка завернула в полотенце 10 000 долларов и 10 000 рублей, которые копила всю жизнь, и отдала пакет приехавшему мужчине.

Спустя 15 минут после его ухода к бабушке пришла дочь — живая и невредимая. Она не смогла дозвониться до мамы ни на один номер, сорвалась с работы, что проверить, все ли у той в порядке. Родительница рассказала о случившемся, и женщины незамедлительно вызвали милицию.

— За мошенничество в особо крупном размере в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь, — рассказала официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская. — Только за последние сутки столичные следователи возбудили семь уголовных дел — пожилые граждане отдали телефонным аферистам почти 150 000 рублей. Всего с 21 марта нынешнего года возбуждено 147 таких уголовных дел, задержаны 36 граждан. Общий ущерб, причиненный мошенниками минчанам, составил 1 620 000 рублей. Отмечу, что граждане, которые забирают деньги у пенсионеров, поверивших злоумышленникам, наравне с иными участниками преступной группы подлежат ответственности.

В очередной раз столичные следователи просят граждан не терять бдительности и обращать внимание на номера, с которых им поступают звонки. Если к вам обращаются с подобными просьбами, немедленно прекратите разговор и перезвоните родственникам, чтобы убедиться, все ли у них в порядке.

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