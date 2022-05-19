Активы белорусских и российских компаний стоимостью более $1 млрд арестованы в Украине. Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности страны Вадим Мельник.

По его словам, государство исходит из того, что это имущество должно принадлежать Украине и приносить ей пользу, пишет Office Life.

В частности, речь идет о капитале и имуществе горно-обогатительного комбината, который добывал титановую руду, 17 800 вагонах на сумму $507,7 миллионов и спецтехнике на $7,4 миллионов. Также арестованы активы одного из банков на $419,7 миллионов.

Ранее сообщалось, что Украина конфисковала 51 цистерну-вагон с 3 тысячами тонн дизтоплива белорусского происхождения. Также были арестованы 158 грузовиков и единиц спецтехники из Беларуси.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»