Белорусский Альфа-Банк снова столкнулся с техническими проблемами. Второй день подряд не работает сайт банка, есть проблемы у мобильного приложения Insync. Его невозможно обновить в Google Play. Банк опубликовал рекомендации для пользователей, пишет Myfin.by.

Все началось с проблем в приложении Insync. Оно перестало быть доступным у пользователей iOS и Android. В банке объяснили проблемы обновлением сертификата безопасности и посоветовали пользователям:

для iOS — проверить обновление приложения в AppStore до версии 8.2.0;

для Android — скачать актуальную версию приложения с сайта;

для Huawei — обновить приложение до версии 8.5.0 в AppGallery.

Однако из-за большого наплыва клиентов на сайт, перестал работать и он. Сейчас для пользователей Android рабочая схема обновления приложения следующая: зайти в телеграм-канал банка и скачать оттуда обновленное приложение. Для успешной установки обновления в настройках должно быть включено разрешение на установку сторонних приложений.

В Альфе заверили, что на данный момент делается все возможное, чтобы восстановить работу сайта и приложения в прежнем режиме.

Бизнес-приложение можно скачать отдельно

В Банке рассказали также, как установить приложение Альфа-Бизнес Мобайл 2.0 на Android. Прямо сейчас страница с актуальной версией приложения временно недоступна из-за высокой нагрузки на сайт, поэтому приложение можно скачать из телеграм-канала банка. Перед скачиванием файла нужно убедиться, что на смартфоне разрешена установка из внешних источников.

Какие еще проблемы в работе банка и карточек?

Также на данный момент у Альфа-Банка не работают SWIFT-переводы в долларах США. Банк заморозил SWIFT-переводы в долларах с 6 мая. Что делать, если ваш перевод попал в заморозку можно почитать здесь.

С 5 мая у Альфы перестали работать валютные карты. Карты Visa и Mastercard банка перестали работать за рубежом из-за позиции банков-партнеров и платежных систем. Позже, 17 мая, стало известно, что карточки Mastercard возобновили работу за рубежом. Тем, у кого карты не работали в мае, банк возвращает комиссии и стоимость обслуживания. Подробнее об этом можно узнать здесь.

В конце марта в Альфа-Банке сообщили, что большинство брокеров банка (Великобритания, страны ЕС) прислали уведомление о заморозке инвестиционных счетов доверительного управляющего ЗАО «Альфа-Банк» в связи с санкциями. На данный момент банк ищет новых партнеров и пытается вернуть средства клиентов.

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