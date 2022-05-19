Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало видео Солнца в 4K-разрешении, снятое космическим аппаратом Solar Orbiter во время максимального сближения с нашей звездой.

Зонд Solar Orbiter снял видео Солнца во время прохождения перигелия, ближайшей к нашей звезде точки своей орбиты. Космический аппарат впервые прошел на расстоянии в 0,32 а.е. от Солнца 26 марта 2022 года. Исследователи отмечают, что в это время аппарат находился внутри орбиты Меркурия, а его тепловой экран нагревался до 500°C.

Изображения были сделаны экстремальным ультрафиолетовым тепловизором Solar Orbiter и показывают Солнце на длине волны 17 нм. Это длина волны, излучаемая газом при температуре около миллиона градусов, что соответствует температуре короны Солнца.

В ЕКА отмечают, что Solar Orbiter умеет делать и широкоформатные снимки всего солнечного диска с помощью телескопа Full Sun Imager и подробные изображения меньшей области с помощью телескопа с высоким разрешением (HRIEUV). В начале видео показано Солнце в полном размере: видные яркие петли коронального газа. Затем камера приближается к области, на которую нацелен телескоп HRIEUV, где можно увидеть корональные петли меньшего масштаба.

На втором видео ЕКА показали, как в крупном разрешении выглядит северный полюс нашей Звезды. Более светлые области изображения в основном созданы замкнутыми силовыми линиями (петлями магнитного поля), которые поднимаются вверх из недр Солнца. Более темные области — это области, где магнитное поле Солнца открыто, и поэтому газы могут улетучиваться в космос, создавая солнечный ветер.

Solar Orbiter — автоматический космический аппарат для исследования Солнца, разработанный ЕКА при участии НАСА. Он был запущен в феврале 2020 года. Аппарат оснащен десятью различными исследовательскими модулями. Часть из них предназначены для дистанционного наблюдения, остальные — для измерений и наблюдений вокруг корабля. Как отмечают в ЕКА, такая система позволяет сопоставить наблюдаемые на Солнце события с теми эффектами, которые «доносит» до Solar Orbiter космический ветер.

Начиная с 2025 года, Solar Orbiter будет использовать гравитационное притяжение Венеры, чтобы постепенно увеличивать наклон своей орбиты и выйти из плоскости Солнечной системы. Это позволит инструментам космического корабля наблюдать солнечные полюса сверху.

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