В российские магазины прекратились поставки продукции торговой марки «Русское море» от «Санта Бремор», сообщает «КоммерсантЪ». После начала масштабных боевых действий в Украине возникли проблемы с закупкой рыбы в Норвегии.

Издание отмечает, что можно перейти на российское сырье, но это увеличит себестоимость. Российские компании также рискуют столкнуться с этой проблемой. При этом речь не идет о всей рыбной продукции, а в основном о семге и форели.

Ранее конкурентным преимуществом «Санта Бремор» были именно поставки рыбы из Норвегии, которую российские переработчики не могут закупать с 2014 года из-за продуктового эмбарго.

«Санта Бремор» входит в белорусскую ГК «Санта» Александра Мошенского, которая также включает производителя молочной продукции «Савушкин продукт», сеть супермаркетов «Санта», занимается недвижимостью, развивает проекты в ресторанной и гостиничной сферах и пр. Оборот «Санты», по собственным данным, превышает $2 млрд. В РФ «Санта Бремор» присутствует с 2013 года, купив у структур Максима Воробьева и Геннадия Тимченко предприятие по переработке рыбы в Подмосковье.

По словам управляющего партнера Agro&Food Communications Ильи Березнюка, «Санта Бремор», вероятно, со временем может заместить норвежский лосось, в том числе за счет российской красной рыбы. Однако это, уточняет он, приведет к заметному росту себестоимости, а следовательно, может негативно сказаться на продажах компании и доле рынка.

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