Американские власти прогнозируют, что наиболее активная и горячая фаза войны в Украине придется на лето, в частности, на июль. Об этом украинскому изданию “Телеграф” сообщили собеседники в дипломатических кругах.

“США хотят максимально насытить Украину оружием за ближайшие месяцы. Как раз через месяц заработает ленд-лиз , поэтому активные боевые действия начнутся где-то в июле, в частности, и контрнаступательные”, — говорит источник издания.

Вместе с тем собеседник подчеркнул: “Окончить войну в Штатах хотят где-то в сентябре-октябре. Если до тех пор не удастся нанести военное поражение России в Украине, то украинцев будет ожидать позиционная война. Сроки ее завершения предсказать сложно”.

Ранее представители украинских властей заявили, что переговоры с Россией об окончании боевых действий пока на паузе. Как признаются многие, в частности, это потому, что обе стороны ожидают результатов битвы за Донбасс. Там Украина пока успешно обороняется, но на контрнаступление, на то, чтобы оттеснить российские войска в границы Российской Федерации сил пока не хватает.

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