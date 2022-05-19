Матеуш Моравецкий добавил, что Польша “готова построить” больше постоянных баз НАТО, пишет Politico.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет защищать Швецию и Финляндию, если на них нападут во время их вступления в военный альянс НАТО.

“Я хочу ясно дать понять, что в случае нападения на Швецию и Финляндию в процессе их вступления Польша придет им на помощь”, – сказал он, выступая на конференции Стратегического ковчега под руководством аналитического центра в Варшаве.

Завершив более чем полувековой военный нейтралитет, две страны официально подали свои заявки в среду на вступление в военный альянс в ответ на смертельную войну России с Украиной.

Формализованных сроков вступления в НАТО нет, хотя новые страны должны выполнить несколько шагов, включая участие в официальных переговорах о вступлении в военную штаб-квартиру альянса в Брюсселе и подачу “деклараций о приверженности”. В то время как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что заявки Финляндии и Швеции могут быть “ускорены”, аналитики говорят, что этот процесс все еще может занять несколько месяцев.

Турция также пригрозила заблокировать заявки на вступление двух северных стран, обвинив их в поддержке курдских группировок, которые Анкара считает террористическими организациями. Все члены НАТО должны единогласно одобрить страну-кандидата, прежде чем она сможет вступить в альянс.

Великобритания также пообещала оказать военную помощь Швеции и Финляндии, если они подвергнутся нападению во время перехода к членству, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе подписал двусторонние соглашения о безопасности с этими двумя странами.

На конференции Моравецкий также призвал к созданию постоянных баз НАТО на восточном фланге альянса и заявил: “Польша готова построить такие базы”.

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