После стремительного мартовского проседания рынок ИТ-вакансий, казалось, плавно опустится на дно, но в апреле спад продолжился.

Апрельская статистика демонстрирует, что в ПВТ было открыто всего 1772 активные вакансии, это минус 23% к марту.

Для сравнения: даже во время сезонного провала в Новый год вакансий было на 70% больше. А на пике, в сентябре 2021, число вакансий едва не достигло 10 тысяч, пишет Thinktanks.by.

Такие же данные по проседанию рынка показывает и портал dev.by. Он он проанализировал объявления о белорусских вакансиях для ИТ-специалистов на 20 общедоступных интернет-ресурсах — джоббордах (включая jobs.dev.by и rabota.by) и агрегаторах вакансий, а также Linkedin.

Здесь количество активных ИТ-вакансий в апреле по сравнению с мартом упало на 22%, до 5 267. Во время новогоднего «мертвого сезона» вакансий было в два раза больше.

Можно констатировать, что в апреле ИТ-вакансии продолжали бегство с рынка Беларуси.

Первая неделя мая тренд на рынке вакансий не изменила: он по-прежнему нисходящий. Конечно, сказались ещё и длинные выходные.

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