Ночь музеев 2022: бал, огненное шоу, прогулка на теплоходе, графика Шагала и стрельба из пневматики

Каждый год 18 мая отмечается Международный день музеев. В 2022 году он пройдет под слоганом «Сила музеев». А в Ночь музеев учреждения культуры распахивают свои двери для посетителей в необычное время и готовят интересные программы. В 2022-м Ночь музеев пройдет 20 и 21 мая. Журналисты Комсомольской Правды собрали программы белорусских музеев и узнали стоимость за входной билет.

В Национальном художественном музее Ночь музеев пройдет под названием «Начало координат». Организаторы обещают посетителям фантастическое путешествие, в котором через призму воображения можно будет побывать в прошлом и заглянуть в будущее

Мероприятие пройдет 21 мая с 16 часов до полуночи. Стоимость билета для взрослых – 15 рублей, а для учащихся – 7. Предварительная продажа билетов стартует в кассе музея с 18 мая.

Музей «Дом Ваньковичей» приглашает на бал к белорусской шляхте и увидеть театр теней под названием «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических историях. Белая сорока». А еще посетители смогут написать письмо в будущее, нарисовать картину, создать макет музей, побывать на музыкальном вечере и поучаствовать в квесте.

Мероприятие состоится 21 мая с 15 до 22 часов. Стоимость билета – 5 рублей.

В Музее истории белорусского кино уже второй год подряд пройдет проект Государственного камерного оркестра «Живая музыка кино». В рамках «Ночи музеев» посетители смогут посмотреть сразу две тихие комедии в музыкальном сопровождении артистов. Два показа фильмов состоится 21 мая в 19 часов и в 20.30. Стоимость билетов от 5 до 10 рублей.

В Литературном музее Максима Богдановича Ночь музеев пройдет под названием «На высокой ноте». Посетителей ждут выступление солистов ансамбля «Класик-Авангард», концерт-лекция, а также прозвучат песни белорусского Полесья. А еще гости смогут посмотреть психоделический мультфильм.

Мероприятие состоится 21 мая с 19 до 02 часов. Стоимость билета 10 рублей.

Литературный музей Якуба Коласа приглашает гостей на «Ночь контрастов». Мероприятия рассчитаны даже на самых маленьких посетителей. Их ждут настольные игры, раскраски по произведениям Якуба Колоса, игры с мыльными пузырями. В рамках мероприятия состоится показ музыкальной сказки «Стойкий оловянный солдатик». А еще интерактивная экскурсия по музею с использованием QR-кодов. Также можно будет заглянуть на концерт группы «НагУаль»

Мероприятие состоится 21 мая с 14 до 23 часов. Стоимость билета с 14 до 21 часа – 5 рублей, на концерт группы «НагУаль» – 10 рублей, при покупке билета на всю программу с 14 до 23 часов – 10 рублей.

В Минской ратуше и в Художественной галерее Михаила Савицкого тема предстоящей Ночи музеев звучит как «Пан или пропал». Программа 21 мая начнется с квеста и перенесет посетителей в Минск XIX века, где с 20 до полуночи необходимо будет разобраться в деле о фальшивых монетах и поддельных документах. Билет обойдется в 10 рублей.

В Национальном центре современных искусств гостей Ночи музеев ожидает котоквест, выступление пластического театра, а также арт-терапия и медитативная практика. За музыку на мероприятии будет отвечать Dj Set. Стоимость билета 12 белорусских рублей, а время Ночи музеев – 21 мая с 18 до 24 часов.

В Музее истории Великой Отечественной войны 21 мая Ночь музеев пройдет с 18 до 22 часов под названием «Сила музея. Сила памяти». Каждая из локаций, в числе которых главный вход в музей, площадка самолета «Ли-2, стела «Минск – город-герой», будут посвящены отдельной категории силы – связи, ожившей истории, партизанского движения, музыки, авиации. Взрослый билет тут стоит 15 рублей, а детский – вдвое меньше.

В «Дудутках» для посетителей приготовили множество мастер-классов ремесленников, в числе которых кузнечное ремесло, соломоплетение, гончарство, ткачество и многое другое. Гостей ждет шоу барабанов и шотландская пехота с боями, танцами и показательными выступлениями. А еще можно будет познакомиться со звучанием необычных инструментов, послушать шаманский рок и насладиться огненным шоу.

Мероприятие состоится 21 мая с 18 до 21 часа. Стоимость билета для взрослых – 15 рублей, для детей – 8, а дошкольникам вход бесплатный.

На «Линии Сталина» 21 мая с 11 до 22.30 часов посетителям предложат пострелять из пневматического оружия и даже получить за это призы, а также из пушки, зенитки и танка, но это уже будет за дополнительную стоимость. Организаторы «Ночи музеев» предложат гостям посмотреть реконструкцию боя Афганской войны. А в конце всех ждет фейерверк.

Стоимость билета для взрослых – 20 рублей, для школьников и студентов – 10, а дошкольников пустят бесплатно, многодетным семьям будет предоставляться скидка.

В Музее-заповеднике “Несвиж” тематика Ночи музеев связана с 210-летию войны 1812 года. Посетители 21 мая с 19 до 22 часов смогут отправиться на поиски сокровищ, поучаствовать в квесте-экскурсии «По следам апостолов» и заглянуть в те уголки замка, которые недоступны для посещения в обычные дни. Стоимость билета для взрослых составляет 19 рублей, для учащихся – 11 рублей.

В Музее-усадьбе Репина «Здравнево» под Витебском в Ночь музеев, 21 мая с 19 до 24 часов, предлагают посетителям катание на теплоходе по Западной Двине, чаепитие на дерновой скамье, а еще стрельбу из пушек. Настроение будут создавать шоу барабанщиков и концерт джазовой музыки. Билет для взрослых будет стоить 15 рублей, а детский – 8.

Программы в Музее Марка Шагала в Витебске будет приурочена к 135-летию со дня рождения художника. Посетителей ожидает презентация графики Шагала, квесты по экспозиции музея, творческий мастер-класс, кинопоказ и музыкальная программа. Мероприятие состоится 20 мая с 18 часов. Вход свободный.

В Лидском историко-художественном музее посетителей ждать целый музейный триптих под названием «Магия огня и света». А на территории Лидского замка 21 мая ночные посетители смогут попасть в настоящее захватывающее приключение: музейные предметы, благодаря эффектам, ночному освещению и эмоциональному восприятию, обретут новый облик. У входа в замок гостей будут встречать артисты-ходулисты, которые пообщаются, пожмут всем руки и станцуют. Программу завершит огненное шоу.

В Лидский историко-художественный билет для взрослых стоит 12 рублей, для студентов – 10, а для детей – 6. В Лидский замок стоимость билета для взрослых составит 15 рублей, для студентов – 12, для детей – 9. А полный комплексный билет для взрослых сразу в несколько лидских музеев будет стоить 23 рубля.

Во дворце Румянцевых-Паскевичей в Гомеле «Ночь музеев» пройдет под названием «Здесь и сейчас». Так, в Колонном зале посетителей ждет выставочный проект «Здесь и сейчас. Короли ночи», который лишь на несколько часов с 19.00 21 мая продемонстрирует бесценные и слишком хрупкие артефакты. К примеру, оригинал рукописи Грибоедова «Горе от ума», а также Евангелие, напечатанное Петром Мстиславцем в 1575 году. В Зале торжественных приемов гостей будет ждать соревнование со временем «Здесь и сейчас. Успеть за минуту». Также посетителям предложат заглянуть внутрь часового механизма, а обо всех тайнах, связанных с часами, советуют обращаться с Часовщику.

Цена билета для взрослых составит 15 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров – 10, для детей до 7 лет в сопровождении взрослых – бесплатно.

В Гродненском историко-археологическом музее 21 мая в 20.00 приглашают на «Ночь детективных историй». Так, на территории Нового замка гостей ожидает квест «В поисках сокровищ», игра «Мафия», а также мастер-классы по созданию фоторобота и дактилоскопии. А территория Старого замка наполнится музыкой. За настроение будут отвечать кавер-бенд Hit Hunter и Dj Sekone100. На протяжении всей программы мероприятия посетителей ждут фотозоны и даже фудкорт.

Стоимость билета с музыкальной программой для взрослых -12 рублей, для студентов – 10 рублей, для школьников – 8 рублей. Стоимость отдельного билета на выступление Dj Sekone100 составит 5 рублей.

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