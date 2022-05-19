С 30 мая 2022 года отменяется проведение всех ПЦР-исследований в лабораториях негосударственных организаций здравоохранения – ООО «Гравитадиагностик», ИООО «Синэво», ИООО «Независимая лаборатория Инвитро», ИУП «Синлаб-ЕМЛ», ООО «ЛОДЭ», Медицинский центр «Полимед» филиал ООО «Торговая сеть «ПРОДМИР» и ООО «Клиника «Мерси».
В ведомстве пояснили что данная мера применяется “в целях оптимизации лабораторных ПЦР-исследований, централизации наблюдения за пациентами на амбулаторном этапе”.
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