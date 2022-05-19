На телеканале ОНТ вышел сюжет, в котором представители госорганов пытаются объяснить ситуацию, всколыхнувшую многих: приостановку деятельности и масштабные проверки в частных медицинских центрах. Озвученные претензии не дают ответа на главный вопрос, почему люди не обращаются в государственные клиники, а идут к врачам коммерческой медицины? Почему люди готовы платить деньги, хотя медицина у нас, вроде бы, бесплатная?

Тем не менее, официальные лица заявляют, что именно в частных клиниках качество обслуживания оставляет желать лучшего.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси, заявил ОНТ: «Медцентр «Нордин» обязан был иметь специальное разрешение (лицензию) Министерства здравоохранения на проведение данных операций в соответствующих помещениях. Однако у «Нордин» отсутствовала операционное отделение. Кроме того, ДФР располагает сведениями о том, что некоторые врачи-ортопеды проводили ортопедические операции без отражения их по учету центра. Данная информация в настоящий момент проверяется».

При этом на сайте размещалась реклама на нелегальные услуги. Для придания законности и сокрытия информации ортопедические вмешательства включали в прейскурант хирургических, чтобы проверяющие не заметили. Грубые нарушения попали в поле зрения Комитета госконтроля, утверждается в сюжете ОНТ.

“Госконтроль в ходе проверки вскрыл факты уклонения от уплаты налогов. И сумма внушительная – более 500 тыс. рублей. Вину руководство медцентра признало. Ущерб готовы погасить”, — говорится в сюжете.

Напомним, что в начале месяца была временно приостановлена деятельность двух столичных клиник – А1 и «ЛОДЭ». По поводу последнего объяснялась Юлия Авхукова, начальник главного управления Комитета государственного контроля Беларуси: «При проверке «ЛОДЭ» было установлено, что исследования МРТ грудной полости, включало в себя, помимо исследования легких, людям интересно было знать, есть ли у них пневмония или нет, еще дополнительные исследования, это костей, суставов, что формировало высокую стоимость 163 рубля. Также витебским медцентром МРТ коленного сустава стоило 189 рублей. Помимо самого сустава, стоимость которого составляла около 50 рублей по регулируемым тарифам, включались дополнительные услуги, что образовывало столь высокую стоимость».

Финансовая дисциплина — это одно, ее, конечно, обязаны исполнять все субъекты хозяйствования. Но все-таки, уважаемый КГК, почему многие люди не идут в госклиники, поликлиники, больницы? Почему они выбирают частные клиники (а часто — вынуждены выбирать)? Может, дадите ответ и на этот вопрос?

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