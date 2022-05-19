Гособвинитель ходатайствовала о возвращении на процесс Николая Автуховича и Владимира Гундаря, передает БЕЛТА.

Во время судебного заседания в Гродненской тюрьме гособвинитель заявила ходатайство о возвращении обвиняемых на процесс. Это было аргументировано тем, чтобы обеспечить полноту рассмотрения уголовного дела. Была выражена надежда на осознание обвиняемыми своего поведения на вчерашнем процессе.

Адвокаты и обвиняемые единогласно поддержали ходатайство.

Суд на месте принял решение об удовлетворении ходатайства.

Таким образом, прежнее решение отменено. Гундарь и Автухович будут возвращены в зал судебного заседания.

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