Гособвинитель ходатайствовала о возвращении на процесс Николая Автуховича и Владимира Гундаря, передает БЕЛТА.
Во время судебного заседания в Гродненской тюрьме гособвинитель заявила ходатайство о возвращении обвиняемых на процесс. Это было аргументировано тем, чтобы обеспечить полноту рассмотрения уголовного дела. Была выражена надежда на осознание обвиняемыми своего поведения на вчерашнем процессе.
Адвокаты и обвиняемые единогласно поддержали ходатайство.
Суд на месте принял решение об удовлетворении ходатайства.
Таким образом, прежнее решение отменено. Гундарь и Автухович будут возвращены в зал судебного заседания.
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