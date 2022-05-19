Он добавил, что народ Беларуси продолжает показывать, что заглушить его призывы к демократии не получится.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал расширение применения смертной казни в Беларуси. Напомним, что теперь это наказание могут применить даже за попытку на совершение преступлений, которые предусмотрены четырьмя статьями Уголовного кодекса и связаны с терроризмом, пишет Blizko.by.

Американские политики назвали этот шаг новым способом запугивания белорусов.

«В условиях неспровоцированной и неоправданной войны России против Украины белорусские власти нашли новые способы запугивания и наказания граждан, в том числе путем принятия закона о применении смертной казни к демократическим активистам и тем, кто выступает против войны России в Украине», – считает Блинкен, его заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Энтони Блинкен пояснил, что имеет ввиду новые поправки в Уголовный кодекс, которые допускают применение смертной казни к тем, кто осужден за «покушение на террористический акт».

«Власти Беларуси выдвинули политически мотивированные обвинения в «экстремизме» и «терроризме» против многих из более чем 1100 политических заключенных и использовали такие ярлыки для задержания еще десятков тысяч», – заявил Блинкен.

Он добавил, что народ Беларуси продолжает показывать, что заглушить его призывы к демократии не получится. Блинкен добавил, что выходом из политического кризиса в Беларуси может быть только внутринациональный диалог.

По словам американского дипломата, позиция США в отношении ситуации в Беларуси осталась прежней и в очередной раз призвал «к безоговорочному освобождению всех политзаключенных, прекращению насилия в отношении собственных граждан и общенациональному диалогу с участием гражданского общества и демократического движения, который приведет к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением».

Блинкен также рассказал, что США намерены «содействовать привлечению к ответственности и с этой целью ввели санкции или визовые ограничения для сотен белорусских организаций и должностных лиц за их причастность к нарушениям прав человека.

«Виновные в этих нарушениях прав человека будут привлечены к ответственности», – заключил госсекретарь США.

Напомним, что Лукашенко подписал «расстрельные» поправки в Уголовный кодекс за попытку теракта в Беларуси 18 мая. Они вступят в силу 29 мая этого года. С этой даты в Беларуси смогут применять смертную казнь за подготовку убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны и еще в нескольких случаях.

Ранее смертная казнь не назначалась за приготовление к преступлению и покушение на преступление.

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