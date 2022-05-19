Американская корпорация Google распространила на нашу страну свои ограничения, которые действуют в отношении пользователей из России еще с начала марта текущего года.

Как говорится на странице технической поддержки, теперь загрузка платных приложений и их обновлений в сервисе Google Play заблокирована и в Беларуси.

Пользователи из Беларуси по-прежнему смогут скачивать бесплатные приложения и игры из магазина Google Play. Также сохраняется доступ к приложениям и играм, которые уже были приобретены и скачаны ранее.

Пользователи в Беларуси и России увидят сообщение об ошибке при попытке купить приложение или оформить подписку через платежную систему Google Play. Покупки в приложении или подписки в бесплатных приложениях не блокируются. В сообщении команды поддержки говорится, что из-за стремительного развития ситуации следует периодически проверять страницу с последней информацией, которая будет продолжать обновляться.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»