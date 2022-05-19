Стали известны сроки проведения, участники и расписание матчей предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open-2022.

С 3 по 9 августа соперниками минского “Динамо” станут СКА (Санкт-Петербург), “Авангард” (Омская область), “Адмирал” (Владивосток), олимпийская сборная России и хоккейный клуб “Сочи”. Команды проведут игры в один круг каждый с каждым.

Расписание матчей:

3 августа, среда
12:00 Олимпийская сборная России — Авангард
15:45 СКА — Динамо
19:30 Сочи — Адмирал
4 августа, четверг
12:00 Олимпийская сборная России — Динамо
15:45 СКА — Адмирал
19:30 Сочи — Авангард
6 августа, суббота
12:00 Олимпийская сборная России — Адмирал
15:45 Авангард — Динамо
19:30 Сочи — СКА
7 августа, воскресенье
12:00 Адмирал — Динамо
15:45 Сочи — Олимпийская сборная России
19:30 СКА — Авангард
9 августа, вторник
12:00 Авангард — Адмирал
15:45 Сочи — Динамо
19:30 СКА — Олимпийская сборная России

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