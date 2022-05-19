Почему не стоит съедать больше трех помидоров в день и какой признак указывает на высокое содержание нитратов в этих плодах, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Помидоры – один из самых популярных овощей. Они содержат большое количество витаминов и минеральных веществ, в том числе магний, кальций, йод, калий, фтор и витамин С. Однако людям с определенными заболеваниями нужно осторожно относиться к употреблению помидоров, имеющих свою “темную” сторону, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

“Помидоры действительно полезны, но это пасленовые, и в них может накапливаться соланин (яд растительного происхождения, – ред.), поэтому важно есть только спелые плоды. Лучше ограничить употребление помидоров людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, потому что кислоты в составе этого продукта могут негативно повлиять на слизистую. При язвенной болезни, гастрите, панкреатите – всем, что связано с нарушением пищеварения, человек может чувствовать дискомфорт, рези (после употребления помидоров, – ред.). Людям, склонным к мочекаменной болезни, не очень хорошо увлекаться помидорами, поскольку в них есть щавелевая кислота”, – сказала она в интервью.

Также в помидорах могут накапливаться нитраты, продолжила диетолог. Плоды с высоким содержанием этих веществ можно определить по внешнему виду, добавила она.

“Всегда нужно смотреть на срез помидора: если там много жестких прожилок, особенно желтых, то понятно, что помидор подкармливали нитратами. Как правило, такие прожилки находятся ближе к хвостику, обращайте на это внимание. Нитраты в организме человека переходят в опасные нитриты, которые могут нарушать клеточное дыхание, переводить гемоглобин в его неактивную форму, не способную переносить кислород. В результате развивается гипоксия. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы это особенно опасно. При тепловой обработке продукта нитраты переходят в нитрозамин, а это канцероген”, – отметила Елена Соломатина.

Диетолог уточнила, сколько помидоров в день можно съедать без вреда для здоровья.

“Тут все индивидуально. Средняя норма – три помидора в день, но все зависит от состояния человека. За один раз здоровый молодой человек может съесть и все три помидора, ничего не случится. А если уже есть какие-то вялотекущие проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, лучше съедать не более одного за один раз, потому что большая нагрузка может спровоцировать неприятные ощущения”, – заключила диетолог.

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