Шведские исследователи из Каролинского университета подвели итоги двухлетнего эксперимента, в ходе которого наблюдали за уровнем интеллектуального развития детей в корреляции с использованием ими цифровых гаджетов. Без них жизнь современного человека немыслима, поэтому нужно модернизировать систему обучения и воспитания подрастающего поколения под новые реалии. И если раньше видеоигры по умолчанию считали бесполезным развлечением и тратой времени, то после эксперимента мнение ученых поменялось.

В исследовании принимали участие 5000 школьников в возрасте 10 лет, за которыми наблюдали в течение двух лет. Ученые измеряли их уровень интеллектуального развития при помощи серии тестов и отслеживали динамику его изменения. При этом они вели учет предпочтений детей – кто больше времени проводит за видеоиграми, за просмотром видео, в соцсетях, в общении через мессенджеры и т.д.

В итоге выяснилось, что среди увлекающихся видеоиграми у 17 % детей уровень интеллекта оказался примерно на 2,5 балла выше, чем у сверстников. А у тех, кто сидел в соцсетях или смотрел онлайн-видео, колебания оценки IQ не превысили уровня погрешности. Исследователи подчеркивают, что из этого нельзя сделать выводы о пользе видеоигр и вреде других видов онлайн-времяпрепровождения. Но то, что игры помогают современным детям развивать мозг — это уже неоспоримый факт.

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