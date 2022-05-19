У белорусских частных предприятий возникли проблемы с перечислением денег из казахстанских банков, заявил на пресс-конференции в Минске председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин. Об этом пишет Смартпресс.

“Буквально вчера мы получили информацию, что начались проблемы с перечислением из казахстанских банков на белорусские малые предприятия даже в российских рублях. Это совершенно новая ситуация для нас, которую надо осмыслить”, – сообщил он.

По словам Калинина, в Беларуси планировали, что смогут проводить международные расчеты через банки Казахстана. “И банки сначала сказали нам, что все будет замечательно – а сейчас мы получаем отказ от них. Мы хотели через Казахстан рассчитываться в евро, а сейчас невозможно провести даже российские рубли”, – отметил председатель БСП.

Он отметил, что речь идет пока о “части казахстанских банков”. “Они боятся попасть под санкции. Им своя рубашка ближе к телу”, – добавил Калинин.

По его словам, с ситуацией будут разбираться, ведь “мы вроде единое экономическое пространство”.

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