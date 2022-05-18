На заводе в Москве, который ранее принадлежал Renault, планируют начать выпуск электромобилей “Москвич”, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

“Хочу подчеркнуть, что это будет не просто “Москвич”, это “Москвич” на электродвигателе”, – сказал Савельев в ходе просветительского марафона “Новые горизонты”.

По его словам, согласно прогнозам аналитиков, уже с 2040 года практически 100% автомобилей будут работать на электрических двигателях. “Поэтому все идет в этом направлении”, – добавил он.

Напомним, французский автопроизводитель Renault в середине марта объявил о прекращении деятельности своих заводов и автосалонов в России, пишет Смартпресс.

В понедельник Минпромторг РФ сообщил о подписании соглашений о переходе в государственную собственность российских активов группы Renault. В частности, правительство Москвы будет владеть 100% акций ЗАО “Рено Россия”.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на этом заводе будут выпускать автомобили под брендом “Москвич, а основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода “Москвич” станет КАМАЗ.

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