В Индии разработали наноботов, которые уничтожают бактерии внутри зубов

Ученые из индийского Института науки разработали технологию «зубных ботов» – крошечных устройств для борьбы с бактериями внутри дентинных канальцев. Это микроскопические полости внутри зуба, куда невозможно проникнуть существующими инструментами. Промывание, лазерная обработка и ультразвук тоже не оказывают должного эффекта. Поэтому там находится рассадник опасных бактерий, с которыми и призваны бороться зубоботы.

Строго говоря, технология не нова, схожие устройства уже применяются для уничтожения раковых клеток. Идея в том, что спиралевидные конструкции из диоксида кремния с железным напылением могут менять положение и перемещаться в пространстве под воздействием магнитных полей. Что еще важнее, их можно как провести внутрь живых тканей, так и извлечь после сеанса лечения, пишет Техкульт.

Зубоботы могут проникать в дентинные канальцы на глубину до 2000 микрометров, после чего изменение параметров магнитного поля вызывает их разогрев. Избыточное тепло уничтожает бактерии, затем наноботы удаляются. Эксперименты на отдельных зубах прошли успешно, и теперь индийские ученые работают над созданием нового специального инструмента для стоматологов на основе своей технологии.

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