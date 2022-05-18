В Гродно в тюрьме №1 начался суд по «делу Автуховича» — нескольких человек держат в отдельных клетках

Коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда начала рассмотрение уголовного дела о терроризме, по которому проходят 12 обвиняемых, в числе которых Николай Автухович. Им предъявлены обвиняемым по ряду статей уголовного кодекса. Речь в обвинении идет о терроризме, создании преступной организации, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия.

Участники группы обвиняются по 12 уголовным статьям, в том числе — акт терроризма, максимальное наказание по ней — смертная казнь. Как ранее сообщала Генпрокуратура, обвинение предъявлено в зависимости от роли каждого в совершении противоправных деяний:

создание преступной организации и участие в ней – ч.ч.1-3 ст.285;

покушение на захват государственной власти неконституционным путем – ч.1 ст.14 и ч.2 ст.357;

разжигание иной социальной вражды или розни – ч.3 ст.130;

покушение на вовлечение в террористическую деятельность – ч.1 ст.14 и ч.1 ст.290-2, совершение акта терроризма и приготовление к нему;

измена государству – ч.1 ст.356; по этому пункту обвиняется только Автухович.

Кроме этого, впервые в Беларуси будут судить по новой статье Уголовного кодекса – за призыв к санкциям – по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса.

Кроме этого, предъявлены обвинения в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконное перемещение из через Госграницу.

Всего Автуховичу предъявлено обвинение по 10 статьям УК.

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