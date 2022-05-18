Теперь наказание в виде расстрела введено за покушение на акт терроризма. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Поправки вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее смертная казнь не могла быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Но теперь в статью 67 УК («Назначение наказания за неоконченное преступление») внесены изменения.

Теперь смертная казнь может быть назначена за покушение на совершение преступлений, предусмотренных:

ч.2 ст. 124 (убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве);

ч.3 ст. 126 (акт международного терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека, а равно убийство государственного или общественного деятеля иностранного государства в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве);

ч.3 ст. 289 (акт терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека)

ч. 3 ст. 359 (убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка).

Поправки, расширяющие применение смертной казни, внесла на рассмотрение в парламент член постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Марина Ленчевская.

27 апреля депутаты Палаты представителей Национального собрания приняли законопроект об изменениях в Уголовный кодекс в двух чтениях. 4 мая его единогласно одобрили в Совете Республики.

В новом варианте закона также сказано, что смертная казнь назначается «за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления».

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