У кошек обнаружили способность запоминать имена сородичей и окружающих людей

Хотя обычно кошки ведут себя более отчужденно, чем собаки, они куда сильнее привязаны к людям, чем нам кажется. В новом исследовании японские ученые выяснили, что эти питомцы не только помнят собственные имена, но и заучивают клички других знакомых кошек, а также людей, с которыми они живут рядом.

В последнее время выходит все больше исследований, сообщающих о наличии крепкой связи между пушистыми мурлыками и их двуногими хозяевами. Кошки действительно способны в какой-то мере общаться с нами, при этом могут предпочесть взаимодействие с человеком игрушкам или еде, а также отслеживают перемещения своих владельцев, даже если те находятся в другой комнате, пишет Naked Science.

В исследовании 2019 года было убедительно доказано, что кошки распознают свои имена, отличая их от других человеческих слов. В новой статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, знания о возможностях кошек расширяются еще больше: оказывается, наши любимцы узнают не только собственные клички, но и имена знакомых сородичей, а также людей, с которыми часто взаимодействуют. Это может показаться немного странным: знать, что ваша кошка помнит имена домочадцев и, скажем, кошки соседей. Но уже известно, что собаки запоминают названия сотен различных вещей, и в этом отношении кошачьи возможности не так удивительны.

Группа японских ученых протестировала 48 кошек: 29 из них жили в так называемых котокафе, остальные 19 были домашними, но жили как минимум с двумя другими кошками. Эксперимент заключался в следующем: сидящей перед экраном кошке показывали фотографию другой кошки, с которой она жила в том же доме/кафе, после чего голос владельца либо называл кличку изображенного на фото животного, либо имя кого-то другого.

Домашние питомцы дольше рассматривали экран компьютера, если называлось «неправильное» имя: возможно, они были озадачены несоответствием изображения и имени. Между тем кошки из кафе такой задержки взгляда не демонстрировали. Вероятно, это происходило из-за большого числа сожительствующих в одном кафе животных (в среднем в каждом из пяти кафе жило почти полтора десятка кошек) и меньшей степени знакомства с каждой из них.

В другом эксперименте исследователи провели аналогичный тест, но вместо изображения кошки в качестве стимула использовали фото людей. Кошкам показывали снимок человека, с которым они жили, после чего называли его имя или любое другое. Домашние животные опять дольше изучали экран в случае несоответствия фотографии и имени, причем время изучения положительно коррелировало с числом людей в доме, где живет кошка, и сроком ее жизни с этой семьей.

Исследователи пришли к выводу, что животные, живущие с большим числом людей, имеют больше возможностей запомнить имена «двуногих соседей» (ведь те неминуемо будут называть друг друга), чем кошки, живущие в маленьких семьях. Чем дольше питомец жил в доме, тем выше была вероятность, что он свяжет имя и образ соответствующего человека.

Хотя исследователи заявляют, что их работа представляет собой «первое доказательство того, что домашние кошки связывают человеческие слова и конкретные образы по мере накопления социального опыта», это все еще довольно небольшой эксперимент (с участием всего десятков кошек), поэтому результаты стоит называть лишь предварительными. Для того же, чтобы в полной мере оценить возможности социального обучения наших мяукающих любимцев, потребуются дополнительные исследования с привлечением большего числа этих животных.

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