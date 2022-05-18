Следственный комитет завел новое уголовное дело на активиста Андрея Стрижака, руководителя ранее признанного экстремистским формированием фонда помощи репрессированным. На этот раз ему предъявлены претензии за «финансирование и материальное обеспечение вооруженного конфликта и военных действий на территории сопредельного государства».

Так в белорусском Следственном комитете расценили сбор средств на поддержку Украины и белорусских добровольцев.

«Через социальные сети А. Стрижак совместно с иными лицами занимался деятельностью, связанной с вербовкой, обучением, иной подготовкой и финансированием граждан Республики Беларусь, которые в дальнейшем направлялись для участия в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженных формирований и националистических батальонов указанного государства», — говорится в сообщении СК.

Также следователи утверждают, что зафиксировали факты перечисления денег гражданами Беларуси «для материального обеспечения наёмников». Утверждается, что отдельные такие граждане уже установлены.

«Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции в отношении А. Стрижака дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 361-3 Уголовного кодекса за финансирование и иное материальное обеспечение участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, вооруженном конфликте, военных действиях», — сообщает СК.

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