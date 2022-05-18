Спутник военного назначения «Космос-2555», запущенный 29 апреля на ракете-носителе легкого класса «Ангара-1.2», может сгореть в атмосфере уже в ближайшие часы. Об этом рассказал The Insider эксперт, популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

«Думаю, падение (спутника) — вопрос нескольких часов. Может быть, уже», — говорит Егоров.

За 15 суток спутник провел всего одну кратковременную коррекцию орбиты — 6 мая. С тех пор его орбита снижается. Примерно за 10–12 дней он потерял в высоте 30 км, опустившись до высоты около 260 км. За следующие три дня падение спутника ускорилось, он приблизился к Земле на расстояние 120 км. Егоров отметил, что данные о положении спутника «Космос-2555» (как и любых других) доступны всем желающим, так как отслеживаются американской военной системой NORAD.

О назначении «Космоса-2555» известно мало. Но эксперт говорит, что это, скорее всего, спутник визуальной разведки. «Он летает на орбите для оптического наблюдения», — пояснил Егоров.

«Космос-2555» был запущен 29 апреля. На выводившей аппарат на орбиту ракете-носителе был размещен знак Z — символ российского военного вторжения в Украину. Об успешном запуске спутника с космодрома Плесецк сообщило российское Министерство обороны. Утверждалось, что с ним поддерживается связь, его телеметрические и бортовые системы работают нормально и он выведен на целевую орбиту. Однако независимые наблюдатели отметили, что спутник не подает радиосигналы и не удерживается на орбите. Роскосмос предпринял попытки скорректировать его траекторию, но безуспешно.

В условиях войны в Украине российская армия остро нуждается в военных спутниках для получения разведданных. У РФ почти не осталось спутников оптического наблюдения на орбите. А у тех, которые еще летают, заканчивается срок службы. При этом создание и запуск новых аппаратов тормозят санкции.

По мнению экспертов, сейчас на орбите находятся только два военных оптических разведывательных спутника «Персона», которые были запущены в 2013–2015 годах. «Следующие такие спутники будут запущены не ранее 2023 года. В принципе, Россия сейчас на орбите уже практически слепа», — говорит аналитик в области космических программ Барт Хендрикс.

Даже если бы спутников было достаточно, их группировку необходимо постоянно обновлять из-за низких сроков службы аппаратов. Он вдвое меньше, чем у американских, из-за отсутствия качественной электроники.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»