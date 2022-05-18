Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — сказала Санду.

Она отметила, что Кишинев ищет мирное политическое решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»