Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — сказала Санду.
Она отметила, что Кишинев ищет мирное политическое решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.
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