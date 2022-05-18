После прихода «социальных работников» пенсионерка лишилась своих сбережений

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о краже в особо крупном размере.

По данным следствия, 12 мая поступило сообщение о краже большой суммы денег. Жительница Бобруйска рассказала, что, когда она отлучилась по делам, в дом пришли 2 женщины, которые представились ее пожилой сестре, имеющей проблемы со зрением, социальными работниками. После их ухода вернувшаяся хозяйка обнаружила пропажу всех своих сбережений, которые она долгое время собирала на покупку квартиры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции женщины (50 и 60 лет) были установлены и задержаны в другом городе. Похищенные деньги, порядка 20 тысяч долларов США, изъяты и возращены законной владелице.

Следователем допрошены подозреваемые, потерпевшая и свидетели. Фигурантки уголовного дела рассказали все подробности и обстоятельства совершенного преступления.

Их действия квалифицированы по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия.

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