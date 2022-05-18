После прихода «социальных работников» пенсионерка лишилась своих сбережений

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о краже в особо крупном размере.

После прихода «социальных работников» пенсионерка лишилась своих сбережений
Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 12 мая поступило сообщение о краже большой суммы денег. Жительница Бобруйска рассказала, что, когда она отлучилась по делам, в дом пришли 2 женщины, которые представились ее пожилой сестре, имеющей проблемы со зрением, социальными работниками. После их ухода вернувшаяся хозяйка обнаружила пропажу всех своих сбережений, которые она долгое время собирала на покупку квартиры.

После прихода «социальных работников» пенсионерка лишилась своих сбережений
Фото: Следственный комитет

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции женщины (50 и 60 лет) были установлены и задержаны в другом городе. Похищенные деньги, порядка 20 тысяч долларов США, изъяты и возращены законной владелице.

Следователем допрошены подозреваемые, потерпевшая и свидетели. Фигурантки уголовного дела рассказали все подробности и обстоятельства совершенного преступления.

Их действия квалифицированы по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия.

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