Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о совершении преступления против полой свободы несовершеннолетних.

По данным следствия, 19-летний молодой человек с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года вел активную переписку с заведомо малолетними в одной из социальных сетей под ником 15-летнего юноши. В большинстве случаев он знакомился с девочками 12-15 лет. Обвиняемый переписывался с ними на интимные темы, просил под различными предлогами сбросить их откровенные фото, отдельным пересылал свои фотографии, часть из которых согласно заключению культурологической экспертизы относятся к порнографическим. Достоверно известно, что некоторым подросткам фигурант предлагал вступить в интимную связь.

В ходе расследования уголовного дела следователями установлено более 95 несовершеннолетних пострадавших от действий обвиняемого. Проведены осмотры компьютерной техники, получены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ.

Следователями изучена личность обвиняемого – молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, родился в полной семье, окончил профессионально-техническое училище, работал на одном из предприятий города Минска трактористом.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.1,2 ст.169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч.2 ст.343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов с использование глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Анализируя аналогичные уголовные дела можно сделать вывод, что зачастую для такого рода преступлений характерно начало общения в интернете, где и происходит первый контакт злоумышленника и ребенка. Правоохранители в очередной раз напоминают детям и их родителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность при общении в интернете, а при возникновении подобных ситуаций незамедлительно сообщать о них в правоохранительные органы.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»