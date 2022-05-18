Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что особый режим тренировок и использование ярких ароматов помогут в деле восстановления исчезнувшего обоняния и вкуса. Отметим, что это один из самых характерных симптомов коронавирусной инфекции, который отмечается практически с первых дней пандемии.

Проблемы с обонянием ещё зимой 2020 года помогали дифференцировать COVID-19 от других ОРВИ, включая грипп. И до сих пор исчезновение запахов остаётся одним из характерных симптомов ковида, хотя это явление наблюдается далеко не у всех пациентов. К сожалению, в некоторых случаях запахи исчезают надолго и не возвращаются после того, как вирус из крови исчезает. Но врач-эпидемиолог Татьяна Руженцова отметила, что существуют эффективные способы возвращения пропавшего обоняния, пишет Медик Форум.

К сожалению, сейчас нет научных исследований, доказавших наличие каких-то препаратов, которые помогали бы восстановить обоняние всем подряд. Но на пользу могут пойти специальные тренировки, во время которых пациенту рекомендуется вдыхать насыщенные запахи. Ими обладают разного рода парфюмерные изделия, специи или даже просто цветы. Тренировки следует проводить регулярно и не нужно отчаиваться, если в первое время вы ничего не будете чувствовать. Здесь надо надеяться на систематическую работу над собой.

Специи помогут восстановить вкус, однако не стоит перебарщивать и употреблять значительное количество мощных приправ, поскольку они могут негативно влиять на желудочно-кишечную систему. Особенно, если раньше вы плохо переносили острую пищу. К счастью, в большинстве случаев обоняние возвращается вместе со вкусом, хотя для этого может потребоваться довольно длительное время, как показывали наблюдения.

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