С 13 мая в Финляндии проходит чемпионат мира по хоккею.

Напомним, что решением Международной федерации хоккея сборные Беларуси и России не были допущены к участию в этом первенстве, их на турнире заменили команды Франции и Австрии.

Сейчас в в группе A играют команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии.

В группе B выступают сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии.

Вот результаты всех матчей, которые известны на данный момент:

13 мая. Франция-Словакия — 2:4

13 мая. США-Латвия — 4:1

13 мая. Германия-Канада — 3:5

13 мая. Финляндия-Норвегия — 5:0

14 мая. Дания-Казахстан — 9:1

14 мая. Швеция-Австрия — 3:1

14 мая. Швейцария-Италия — 5:2

14 мая. Чехия-Великобритания — 5:1

14 мая. Словакия-Германия — 1:2

14 мая. Латвия-Финляндия — 1:2

15 мая. Италия-Канада — 1:6

15 мая. Норвегия-Великобритания — 3:3 (по буллитам победа – Норвегия)

15 мая. Франция-Казахстан — 2:1

15 мая. Австрия-США — 2:2 (по буллитам победа — США)

15 мая. Дания-Швейцария — 0:6

15 мая. Чехия-Швеция — 3:5

16 мая. Словакия-Канада — 1:5

16 мая. Латвия-Норвегия — 3:2

16 мая. Франция-Германия — 2:3

16 мая. Финляндия-США — 4:1

17 мая. Италия-Дания — 1:2

17 мая. Чехия-Австрия — 1:2 (по буллитам победа – Австрия)

17 мая. Швейцария-Казахстан — 3:2

17 мая. Швеция-Великобритания — 6:0.

Турнирное положение в группе «А»: Канада – 9 очков (3 игры), Швейцария – 9 (3), Дания – 6 (3), Германия – 6 (3), Словакия – 3 (3), Франция – 3 (3), Италия – 0 (3), Казахстан – 0 (3).

Группа «В»: Швеция – 9 (3), Финляндия – 9 (3), США – 5 (3), Чехия – 4 (3), Австрия – 3 (3), Латвия – 3 (3), Норвегия – 2 (3), Великобритания – 1 (3).

Сегодня, 18 мая сыграют: 16.20. Франция – Италия, Норвегия-Австрия. 20.20. Финляндия-Швеция, Швейцария-Словакия.

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