Провоцируя продовольственный кризис, Россия попытается создать конфликты в беднейших странах мира и выступить в роли того, кто сможет их разрешить.

Версию заинтересованности России в кризисах в разных точках мира высказал белорусский и украинский аналитик Игорь Тышкевич в своем ютуб-блоге.

Во-первых, Россия сделала все, чтобы украинское продовольствие не пошло на внешние рынки. Украина — один из крупнейших мировых производителей. Но Россия заблокировала украинские порты и в апреле целенаправленно уничтожала топливную инфраструктуру. Цель была не только создать проблемы ВСУ на фронте, но и сорвать посевную.

Во-вторых, ещё до войны, искусственно загоняя цены на природный газ вверх, РФ создала предпосылки для роста цен на азотные удобрения. Добавляем к этому санкции против Беларуськалия, которые в формате введения в 2021 году были очень выгодны российскому «Уралхиму». В 2022 сам Уралхим получил санкционный удар. В результате на Ванкуверской бирже цены на хлористый калий (на условиях FOB) выросли с 245 долларов за тонну до 562,5 долларов за тонну.

Для стран ЕС иСША это не есть проблемой — их сельхозпроиводители выдержат, плюс есть программы поддержки. Также не ощущают проблем Китай и Индия – они продолжают покупать удобрения в России и Беларуси, требуя при этом низких цен. А вот бедным странам Африки решить проблемы будет труднее.

Для Европы ситуация тоже может обернуться проблемами. Ведь крупнейшими покупателями украинского зерна являются страны Африки и Азии. Большинство из них относится к государствам повышенного миграционного риска.

Результат этой игры России виден уже сейчас: звучат предложения ООН обменять часть санкций на разблокировку украинских портов.

Но, по мнению Игоря Тышкевича, Кремль рассчитывает подождать до середины лета. И возможно, к этому времени создать ещё несколько кризисных точек. И попытаться обменять уступки на второстепенных площадках (но важных для ЕС и США) на более выгодные для себя условия по ключевым вопросам.

«Создание кризисов – это тактика советской и российской дипломатии. Я не исключаю активизацию боевых действий где-нибудь на юге Средней Азии. Когда есть целый набор кризисов, Россия выходит как государство, которое может якобы сыграть положительную роль. Вспомним Ливию, Сирию и так далее. И на этом фоне попытаться сделать обмен уступками со странами Запада», – считает аналитик.

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