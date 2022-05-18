Исследователь NCC Group Султан Касим Хан открыл замок и смог удаленно управлять Tesla с помощью небольшого релейного устройства, подключенного к ноутбуку. Об этом пишет Хайтек со ссылкой на The Economic Times.

Хакеры, использующие уязвимость в технологии Bluetooth, могут удаленно разблокировать миллионы цифровых замков по всему миру, в том числе на автомобилях Tesla, заявила во вторник компания NCC Group, работающая в сфере кибербезопасности.

«Это доказывает, что любой продукт, основанный на доверенном соединении BLE, уязвим для атак даже с другого конца света», — говорится в заявлении британской фирмы со ссылкой на Bluetooth Low Energy

Протокол BLE — технология, используемая в миллионах автомобилей и умных замков, которые автоматически открываются, когда они находятся в непосредственной близости от авторизованного устройства.

Хотя Хан продемонстрировал взлом на Tesla Model Y 2021 года выпуска, NCC Group заявила что любые смарт-замки, использующие технологию BLE, в том числе бытовые смарт-замки, могут быть разблокированы таким же образом.

Компания Tesla не дает комментариев по этому поводу.

NCC Group заявила, что такая уязвимость не похожа на традиционную ошибку, которую можно исправить с помощью исправления программного обеспечения, а добавленная аутентификация на основе BLE изначально не предназначалась для использования в механизмах блокировки. «По сути, системы, на которые люди полагаются для защиты своих автомобилей, домов и личных данных, используют механизмы аутентификации Bluetooth, которые можно легко взломать с помощью дешевого готового оборудования, — заявили в компании. — Это исследование иллюстрирует опасность использования технологий не по прямому назначению, особенно когда речь идет о проблемах безопасности».

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»