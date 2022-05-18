Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные России и Беларуси по баскетболу от участия в ряде соревнований. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В частности, мужские сборные России и Беларуси отстранены от отборочной части Кубка мира-2023, их результаты аннулированы.

“Беларусь выбыла из группы B европейских отборочных матчей чемпионата мира по баскетболу ФИБА 2023”, – отмечается в сообщении.

Также ФИБА отстранила сборные России и Беларуси от участия в чемпионатах мира по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин.

Официальные баскетбольные соревнования ФИБА не будут проводиться в России или Беларуси до дальнейшего уведомления.

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