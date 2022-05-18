Туризм в мире оживает после пандемии невиданными темпами. В ближайшем будущем беспрепятственно можно будет въехать в Израиль, Марокко, Вьетнам и Австрию. Эти страны отменили ПЦР-тестирование для приезжающих, пишет Onliner.

С 16 мая для поездок в Австрию больше не нужно подтверждение вакцинации/выздоровления или тест.

С последнего воскресенья Вьетнам отменил требование тестирования на COVID-19 для всех прибывающих. Об этом распорядился премьер-министр страны Фам Минь Чин, сообщает издание VNExpress. Решение было принято в связи с падением числа заражений и смертей от коронавируса как во Вьетнаме, так и во всем мире.

Начиная с полуночи на 21 мая ПЦР-тесты при въезде в Израиль через аэропорты, морские и наземные пункты будут отменены. Больше не будет необходимости в 24-часовом карантине после прибытия в Израиль. Об этом сообщил информационный центр Минздрава Израиля. Но, отмечает ведомство, необходимость заполнять декларацию для въезда в Израиль до посадки на авиарейс или морской круиз остается в силе.

Вчера издание MWN сообщило: людям, желающим посетить Марокко, больше не требуется проходить ПЦР-тест для въезда в североафриканскую страну. Правительство Марокко объявило о решении отменить обязательный ПЦР-тест для путешественников. Решение принято с учетом улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

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