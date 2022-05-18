По данным следствия, 37-летняя жительница Мяделя, бухгалтер местного предприятия более двух с половиной лет похищала денежные средства со счета. Она увеличивала себе сумму выплаты в программе банковского обслуживания, при этом документально хищение было незаметным. В итоге женщине перечислялась заработная плата больше, чем была положена, сообщает Следственный комитет.

Общая сумма денежных средств, которыми подобным образом она завладела, составила почти 75000 рублей. Осенью 2021 года женщина, испугавшись возможной проверки, прекратила противоправную деятельность.

В отношении бухгалтера Мядельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Женщина ранее не судима, на иждивении у нее двое детей.

В ходе допроса подозреваемая подробно рассказала об обстоятельствах хищения и признала вину. В настоящее время допрашиваются работники предприятия, осматривается и анализируется изъятая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

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