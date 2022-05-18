Беларусь вошла в Топ-10 стран с самым низким имущественным неравенством

Среди стран с самым низким имущественным неравенством Беларусь заняла 4-е место. Еще меньшее неравенство зафиксировано только в Словении, Чехии и Словакии, пишет Thinktanks.by.

В Топ-10 стран с самым низким имущественным неравенством входят четыре бывшие республикии СССР. Это Беларусь, Молдова, Азербайджан и Украина. Информацию об этом опубликовал проект vividmaps.com, со ссылкой на данные Всемирного банка за 2021 год. Для составления рейтинга исползовался Индекс Джини.

Индекс или коэффициент Джини – это статистическая оценка распределения богатства, разработанная итальянским демографом Коррадо Джини. Коэффициент Джини варьируется от 0 до 1. Коэффициент 0 (0%) означает идеальное равенство, нацию, в которой все имеют одинаковый доход. Чем ближе к 1 (или 100%) коэффициент, тем значительнее имущественное неравенство.

Исследования показывают, что глобализация уменьшила глобальное имущественное неравенство между странами, но увеличила имущественное неравенство внутри стран. Как правило, развивающиеся страны характеризуются более значительным неравенством, чем развитые страны. Однако в этом законе есть аномалии: в некоторых развитых странах, например в США, коэффициент Джини высок.

Впрочем, наиболее развитые страны в Топ-10 государств с низким имущественным неравенством не входят. Зато Беларусь из первой десятки давно уже не выпадает. Если по итогам 2021 года страна занимала в данном рейтинге 4-е место, то по итогам 2020 года находилась на 3-й строчке.

В то же время самая глубокая пропасть в доходах между богатыми и бедными в ЮАР (63%), Намибии (59,1%) и Сурианаме (57,9%).

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»