Главного фигуранта уголовного дела в отношении “группы Николая Автуховича” удалили из зала суда до конца разбирательства, сообщает АТН в своем Telegram-канале.

“За нарушение порядка в судебном заседании суд определил удалить Автуховича из зала заседания до конца разбирательства”, – пишет АТН.

По его утверждению, главный фигурант дела “неоднократно перебивал судью и высказывал неуважение к суду”.

Кроме того, как сообщает ряд СМИ, из зала суда удален также еще один фигурант дела – Владимир Гундарь.

Как сообщалось, 18 мая в тюрьме №1 Гродно началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении так называемой группы Николая Автуховича.

Всего по делу проходят 12 человек. Автуховичу инкриминированы несколько статей УК, в том числе покушение на захват государственной власти неконституционным путем и измена государству.

Автухович и еще несколько человек были задержаны в декабре 2020. Их обвинили в поджоге дома милиционера в Волковыске и подрыв автомобиля в Гродно.

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